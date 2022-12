Kick boxing, Cus Molise in vetrina nella rassegna di Latina

E’ stata una domenica di gare per la squadra di kick boxing del Cus Molise impegnata a Latina nella seconda fase del campionato regionale di contatto leggero.

Per gli atleti di Marco Astorri e Mattia Amatuzio sono arrivate importanti conferme a partire da Oleksandr Pukas. Nella cinture GAV (giallo arancio verde) porta a casa ben due ori, rispettivamente nella disciplina del Light Contact e successivamente nella Kick Light. Vince entrambe le semifinali per superiorità tecnica, nelle finali schiaccia gli avversari portando colpi diretti sia di braccia che di gambe di pregevole fattura.

Soddisfatto il maestro Astorri. “Il ragazzo ha messo a frutto tutto il buon lavoro che svolgiamo in palestra, l’impegno e la costanza che mette negli allenamenti hanno portato a questi traguardi e lasciano ben sperare per il prosieguo della stagione.

Nella stessa rassegna alza bandiera bianca il veterano Marco Oriente, che esce a testa altissima confermando di avere grandi qualità e potenzialità. “Marco mette sempre massimo impegno e grande dedizione negli allenamenti – spiega il coach Amatuzio – sono sicuro che anche per lui arriveranno grandi soddisfazioni”.

Riscontri importanti sono arrivati anche dalla società bojanese Shik Kage. Nel light contact il piccolo Matteo Patullo, vince il primo incontro e perde il secondo per qualche uscita di troppo dalla piattaforma gara. Esordio positivo per Alice Schettino che nonostante le tante paure della vigilia riesce a portare a casa la medaglia d’argento arrendendosi all’avversaria più esperta. “E’ stata per lei una giornata da incorniciare – spiega il maestro Patullo – alla sua prima apparizione ha fatto davvero cose egregie e difficilmente dimenticherà questa giornata”.

Infine torna a casa senza combattere Sara Scinocca che non ha potuto esprimere il suo potenziale visto che l’avversaria non si è presentata per cause di forza maggiore. Prossimo appuntamento il 26 febbraio con le Interregionali di Kick Boxing, il Cus Molise sarà presente per lottare fino all’ultimo.