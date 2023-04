Kick boxing, 4 podi a Lignano e due atleti in nazionale per la scuola di kung fu del maestro De Palma

Conclusa la competizione si torna a casa con sorrisi da Lignano Sabbiadoro, dal Campionato Italiano Assoluto della FEDERKOMBAT (Federazione italiana kickboxing, muay thai, savate), dove il Molise ha conquistato il podio con 4 atleti (due primi posti, un secondo posto e un terzo posto) e 2 atleti (termolese e petacciatese) sono entrati nella squadra agonistica di Kick Light, che andrà agli Europei a Istanbul (Turchia). Chiara Tavani è salita sul podio più alto: 1° Classificata Medaglia d’ORO e Campionessa Italiana, ha conquistato il titolo italiano assoluto nella specialità Kick Light -42 Kg.

Dopo aver superato le qualificazioni nelle fasi regionali e interregionali, Chiara Tavani ha battuto tutte le avversarie della categoria 13-15 anni – 42 kg guadagnando così il titolo tricolore e l’accesso alla Nazionale Italiana di specialità.

Il primo incontro è iniziato alla grande, ha combattuto con grinta e cattiveria agonistica, facendo sentire all’avversaria la sua determinazione tanto che la stessa è stata invasa dai numerosi colpi portati dalla Tavani e il primo round è finito con tanti punti di vantaggio, nel secondo round non è cambiato nulla, anzi i colpi sono stati ancor più devastanti, lasciando l’avversaria immobile e vincendo prima del fine del round per supremazia tecnica.

Secondo incontro con una ragazza più grande di qualche anno, l’incontro è iniziato alla pari con scambi vari, finendo il primo round con qualche punto indietro, ma poi al secondo round dopo aver capito che bisognava cambiare qualcosa è tornata ad aggredire l’avversaria tanto che la stessa ha subito i vari colpi in più messi a segno dalla Tavani, spezzandogli il fiato e la forza, tanto che ha concluso l’incontro ribaltando il primo round e con tanti punti in più dell’avversaria, molti gli spettatori che hanno fatto i complimenti alla stessa per l’eccellente combattimento.

“Sono soddisfatto e orgoglioso del risultato ottenuto da Chiara – commenta il Maestro De Palma. – Si è dimostrata sempre preparata, matura e vincente, raggiungendo sempre il podio nelle sue gare e facendosi trovare pronta nelle gare di kickboxing. La vittoria del campionato italiano le aprirà le porte della squadra agonistica nazionale dove porterà il suo contributo per fare arrivare l’Italia al vertice nelle gare europee ed internazionali”.

La giovane atleta termolese sarà convocata e parteciperà al raduno in cui si formerà la squadra italiana 2023 che parteciperà al Campionato Europeo di settembre in Turchia.

L’altro 1° Classificato e Medaglia d’ORO e Campione Italiano è stato Thomas CAMELO nella categoria 10-12 Anni -42 Kg, anche lui come Tavani è riuscito a stravincere gli incontri, il primo è iniziato subito con molti punti in avanti e con supremazia riuscendo a chiudere il primo round in netto vantaggio al secondo round continua con la stessa strategia e i colpi portati mettono sempre in difficoltà l’avversario che non riesce a reagire e a contrastare lo stesso che si aggiudica l’incontro con molti punti avanti.

Il secondo incontro inizia con colpi portati allo stesso modo da entrambi gli atleti, quindi incontro equilibrato, poi il Camelo, sfrutta un po’ la poca determinazione e lucidità dell’avversario e cerca sempre di effettuare qualche colpo di più mettendo a segno con i pugni e calci tanti punti da permettere allo stesso di aggiudicarsi l’incontro, sempre ben gestito, e vincere la categoria.

2° Classificato e Vice Campione Italiano per Giovanni CAMELO nella categoria 10-12 Anni -37 Kg, anche lui inizia il primo incontro con tanta grinta e voglia di vincere, l’incontro inizia a ritmi bassi, ma poi lo stesso inserisce la marcia e inizia a fare punti sull’avversario che non può far altro che incassare i colpi, scenario che nel primo round lo porta avanti nei punti e che poi nel secondo round continua ad accumulare il distacco fin di arrivare alla vittoria dell’incontro con facilità.

Il secondo round e finale, l’incontro inizia alla pari, poi il Camelo prende 2 calci nella zona genitale, che rallenta un po’ la sua determinazione e il suo modo di fare i punti, anche se continua ad attaccare, ma purtroppo per soli 2 punti perde la finale, colpa anche di quei 2 calci assestati che gli hanno procurato dolore e fatto perdere lucidità e cattiveria.

3° Classificato e Medaglia di Bronzo per Gioele PASCIULLO nella categoria 13-15 Anni -69 Kg, inizia il primo incontro da leone, subito si fionda contro l’avversario con mille tecniche di pugni e calci cercando di finire subito l’incontro prima del secondo round, l’avversario è completamente annientato e casca a terra ad ogni calcio e pugno portatogli, il primo round finisce così, nel secondo si continua come al primo e costringe l’avversario per ben 4 volte di8 uscire con tecniche di calci e pugni e questo provoca allo stesso la squalifica e quindi riesce a chiudere l’incontro prima della fine del tempo.

Secondo incontro inizia come al primo con scambi da parte di entrambi gli atleti i quali si studiano e prendono le misure, i colpi sono sempre a segno anche se l’avversario riesce a recuperare qualcosa, il primo round finisce in avanti per il Pasciullo, nel secondo round tutto continua come nel primo, ma il fattore dell’agonismo, tocca un pò la forza nei colpi che arrivano un po’ più forti e l’arbitro ammonisce entrambi più di una volta, comunque il primo round finisce in vantaggio per Pasciullo, il secondo inizia nello stesso modo, ma l’arbitro continua a chiedere ai due atleti di effettuare i colpi con meno forza, oltre a dare altre ammonizione, fattore che penalizza il Pasciullo che pensando alla sanzione rallenta anche con i colpi, arrivando a fine incontro con 2 punti in meno dell’avversario e perdendolo.

4° Classificato e Medaglia di Legno per Vincenzo VERRETTI nella categoria 13-15 Anni -62 Kg, inizia l’incontro con la solita determinazione e convinzione nei colpi e riesce ad ostacolare l’avversario tante volte, il primo round si conclude in parità, cosa che non va giù ad entrambi gli atleti che ripartono al secondo round con un po’ di spinta in più si vedono colpi più forti e più decisi da parte di entrambi gli atleti, con voglia di vincere, che costringono all’arbitro di intervenire ed effettuare i richiami ad entrambi sempre, quindi i punteggi oscillavano di poco, ma questo ha comunque penalizzato l’agonismo di entrambi e la loro determinazione, innervosendo gli atleti e facendogli perdere anche concentrazione dovuto ai continui richiami, tanto che poi l’incontro è stato vinto solo per un punto dall’avversario, con il rammarico che si poteva gestire meglio il tempo e i punti.

4° Classificato e Medaglia di Legno per Stefano DI PIETRO nella categoria 13-15 Anni -42 Kg, è l’atleta alla sua prima esperienza nella Kick Light oltre ad essere anche il più piccolo d’età dato che li farà a novembre i 13 anni, ma che comunque si è comportato benissimo, comincia l’incontro con un po’ di magone e timore con la paura di perdere, ma poi caricato e consigliato inizia anche lui a portare colpi e a fare punti, l’avversario si vede così costretto ad attaccare di più e il primo round finisce quasi in parità, inizio secondo round il copione e lo stesso e i colpi riescono a portarli entrambi, l’avversario che comunque ha un po’ più esperienza riesce a gestire meglio quel poco vantaggio che aveva e riesce a chiudere l’incontro con qualche punto in più, ottima la prova di DI PIETRO il quale è consapevole di tutto e ha subito detto ci riproverò l’anno prossimo a vincere la categoria, parole che fanno bene alla crescita dell’atleta.

“Abbiamo dimostrato ancora una volta il nostro bagaglio tecnico, la nostra preparazione e la nostra professionalità – aggiunge il maestro De Palma . – Saremo sempre più che determinati e con voglia di vincere. Non posso che essere orgoglioso dei risultati di tutti i miei atleti, i quali si sono dimostrati eccellentemente maturi e preparati impegnandosi per dare il massimo e per aggiudicarsi il risultato migliore, un applauso a TAVANI Chiara e ZUCARO Angelo che sono entrati di diritto nella Squadra Nazionale di Kick Light 2023 e che voleranno in Turchia ad Istambul per l’Europeo e che vestiranno il tricolore“.