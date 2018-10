Kevin Magri riabbraccia la sua città: ora è un calciatore rossoblù

REDAZIONE

Kevin Magri (‘95) riabbraccia la sua Campobasso. Come da noi anticipato, l’accordo era stato raggiunto l’altro giorno e il calciatore ha apposto la sua firma sul contratto che lo lega alla società rossoblù. Si attendeva solo l’arrivo del suo procuratore. Magri è un difensore molto promettente. Cresciuto calcisticamente nelle Acli, il compianto Antonello Toti ha subito creduto molto in lui lanciandolo nel calcio che conta. Il trampolino giusto l’ha trovato al Chievo Verona, conquistando uno storico scudetto ai danni del Torino da capitano dei gialloblù. Un successo che convincerà il Lumezzane (serie C) a credere nel ragazzo del capoluogo: 4 presenze e poi trasferimento alla Reggina, dove però non trova il giusto spazio. Nel 2015/2016 sono 14 le gare giocate con la maglia della Paganese, sempre in C. Il Vicenza lo dà in prestito al Taranto, in terza serie, e in Puglia gioca spesso da titolare da gennaio a fine stagione. Il ritorno in Veneto l’anno scorso, sei gare ma un infortunio che ne pregiudica l’utilizzo per alcuni mesi. Un “ritorno a casa” molto gradito per entrambe le partite.

Kevin è molto legato alla sua città e ora abbraccia un progetto che potrebbe riservare soddisfazioni non solo personali ma anche di squadra. Almeno questo sperano tutti. Ora la difesa sembra davvero a posto, anche dopo

l’arrivo dell’under Alberto Di Pierri.