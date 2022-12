Karate, piovono medaglie sullo Shobu Kai Karate Club di Campobasso

Pioggia di medaglie sullo Shobu Kai Karate Club di Campobasso. Gli atleti molisani, guidati dal maestro Adelindo Di Donato hanno preso parte, lo scorso 11 dicembre, al 3° Trofeo Italia. Disputata nel palazzetto dello sport Alatri (FR), la competizione ha visto i nostri atleti farsi onore riportando a casa ben 14 medaglie, di cui 7 ori, 5 argenti e 2 bronzi; un medagliere che ha consentito alla società campobassana di salire sul podio, conquistando il terzo posto nella classifica delle partecipanti.

“I risultati conseguiti dai nostri atleti – ha commentato soddisfatto il Maestro Di Donato – dimostrano ancora una volta che l’impegno profuso dai ragazzi nelle lunghe ore di allenamento in palestra porta sempre buoni frutti. Non mi riferisco solo alle medaglie conquistate – ha precisato il Maestro – ma anche al miglioramento della loro forma psicofisica e alla capacità di vivere le gare come una squadra, sostenendosi e supportandosi a vicenda, facendo emergere quei valori di amicizia, sincerità, lealtà e rispetto di se stessi e dell’avversario che da sempre animano il karate”.

Scendendo nel dettaglio dei premiati: gli ori sono andati a Gioia De Marinis, Elisa De Marinis e Michele Maglieri (cinture bianche), Samuele Ramacciati (cintura gialla superiore), Ludovica D’Amico (categoria cadette, cintura marrone), Lorenzo Castiglione (categoria cadetti) e Michele Perrella (juniores) entrambi cinture marroni. A conquistare gli argenti sono stati invece: Dario Eliseo e Christian Mastrovita (cinture bianche), Gabriele Correra (cintura gialla superiore), Maria Arcangela Centra (cintura arancio) e Alessandra Cipullo (cintura nera). Bronzi, infine, per Roberta Baccaro e Agostino Brunetti entrambi cintura bianca.