Karate, oro e bronzo per due giovani atleti isernini

Fine settimana notevole per la Karate Team Isernia impegnata con i propri atleti sia in campo Nazionale che in campo Internazionale. Strepitosa Finale per il Bronzo per Davide Di Lemme alla coppa del mondo Giovanile de La Coruns (Spagna) e Medaglia d’oro per Mattia Rago alla Coppa Nazionale CSEN svoltasi a Fidenza in provincia di Parma. Una importantissima e difficile trasferta con tanta soddisfazione per aver condotto a testa alta una gara impegnativa come la coppa del mondo Giovanile e la Youth League de La Coruna (Spagna).

Ha fatto il suo esordio in questo appuntamento Alessandro Di Lemme sabato pomeriggio alle 15.10 che vince con determinazione e sicurezza il primo confronto con un netto 7 a 1 contro Ortega Ruiz Santiago atleta di casa della Nazionale Spagnola. Purtroppo il sorteggio gli è sfavorevole perché al secondo turno incontra Stankov Serhii, atleta fortissimo, favorito nella categoria, titolare della Nazionale Ucraina, contro il quale l’ortimo lavoro svolto non gli vale il match. L’atleta ucraino come da previsioni approda alla semifinale che vincendo avrebbe consentito ad Alessandro di poter competere per la medaglia di bronzo, sfortunatamente al termine di un incontro condotto da vincitore a due secondi dalla fine arriva una decisione arbitrale che con stupore capovolge il risultato spegnendo così l’attesa di Alessandro.

Domenica mattina invece alle 11.40 è la volta di Davide Di Lemme che conduce una gara esemplare vincendo in sequenza 2 a 0 contro l’atleta della Nazionale polacca, 5 a 1 contro l’atleta della Nazionale Spagnola, 6 a 1 contro l’atleta della Nazionale Belga, cede poi l’incontro a Toth Janos atleta molto determinato della Nazionale ungherese che approda alla finale aggiudicandosi la medaglia d’oro e ripesca Davide per competere per la medaglia di bronzo. È subito scontro con Reyez Manzano Adrian della Nazionale Spagnola su cui Davide Di Lemme riesce ad avere la meglio con un netto 2 a 0 che gli vale la finale per il terzo posto. In finale Davide trova ancora un atleta della nazionale spagnola Petagna Lopez Paolo contro il quale si impone per tutta la gara e riesce a piazzare almeno 4 punti non presi in considerazione dalla terna arbitrale che però a meno di 20 secondi dalla conclusione valuta favorevolmente un timido kizami (pugno diretto al viso) dello spagnolo che costringe Davide ad accontentarsi del 5° posto. Resta comunque un risultato molto prestigioso in una gara ranking di qualificazione Olimpica in cui erano presenti 72 nazioni con 2.600 atleti.

Sul versante Nazionale Mattia Rago conduce una magnifica gara imponendosi su ben 4 atleti. Degno di nota il confronto con Spilinga Christian verso il quale dopo qualche mese dall’ultimo confronto riesce a prendersi la rivincita ed approda in finale nella quale si impone con un netto 4 a 1 sul suo avversario Carbone Raffaele della Igea W.E.G. aggiudicandosi la meritata medaglia d’oro.

Giusto il tempo di rientrare e di nuovo diamo in bocca al lupo a Davide Di Lemme e Lorenzo Muccilli che al campionato regionale Fijlkam esordienti si sono qualificati per la finale nazionale, rispettivamente nelle categorie 48kg e 53kg, che si terrà sabato e domenica prossima al Centro Olimpico FIJLKAM Matteo Pellicone di Ostia Lido.