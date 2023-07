Karate, mondiali Wukf in Scozia: la molisana Minotti conquista l’argento individuale e a squadre

Si è svolto a Dundee in Scozia, dal 13 al 16 luglio, il Campionato Mondiale di Karate della WUKF manifestazione a cui la KSC Karate di Campobasso ha partecipato con i suoi atleti, Giovanni Minotti e Giorgia Minotti, convocati dalla nazionale Fedika. Alla manifestazione l’atleta campobassana Giorgia Minotti ha ottenuto il prestigioso 2° posto alla gara di Kumite individuale e il 2° posto Kumite a squadre. La KSC Karate Campobasso anche in questa occasione con i suoi atleti è riuscita a portare a casa risultati di prestigio dimostrando l’ottimo lavoro di squadra e il trend di risultati positivi ottenuti a livello sia nazionale che internazionale.

Alla manifestazione ha partecipato come arbitro internazionale anche il Maestro Enzo Minotti. La KSC Karate Campobasso è già al lavoro per il prossimo impegno il Campionato Internazionale Europeo che si terrà dal 16 al 19 Novembre ad Antibes in Francia.