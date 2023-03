Karate, campionato italiano centri tecnici regionali: il molisano Alessandro Di Lemme sfiora la finale per l’oro

Lido di Ostia, presso il Centro Olimpico Federale Matteo Pellicone, si è disputato il Campionato Italiano di Karate per Centri Tecnici Regionali. Una competizione in cui ogni Regione schiera I propri migliori atleti al fine di conquistare il prestigioso risultato. Alessandro Di Lemme unico atleta portacolori del Molise, nella categoria Under 18 -55kg, ha saputo difendere degnamente la sua Regione arrivando a disputare la finale di pool che gli avrebbe consentito di andare a competere per la medaglia d’Oro o d’argento.

Una gara e soprattutto un ultimo match giocato con carattere che lo vedeva vincitore per 4 punti a 3 a 16 secondi dalla conclusione quando, improvvisamente, si vede assegnare una penalità dall’arbitro di gara preposto, interpretando una sua ottima giocata tattica, fatta di spostamenti e ripartenze, come una perdita di tempo e che, in aggiunta ad un’altra penalità per eccessivo contatto, comminata a 4 secondi dalla conclusione, ne ha decretato la squalifica per Hansoku, con la conseguenza che pur in presenza di un risultato netto in suo favore, Di Lemme è stato costretto a cedere la finale al suo avversario.

Purtroppo sono situazioni che si possono verificare, l’importante in questi casi è aver dato dimostrazione di una netta padronanza del terreno di gioco e non lasciarsi condizionare per i prossimi impegni. Alessandro si dice molto soddisfatto di essere riuscito, pur da solo in questa avventura, a dare prestigio alla propria regione e di averla rappresentata con tantissimo orgoglio arrivando a disputare la semifinale auspicando che per il futuro possa fare squadra con altri atleti suoi corregionali.