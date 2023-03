Karate, bronzo per due atleti molisani all’Open Toscana

Un altro risultato importante arriva per la Karate Team Isernia questo fine settimana con i 4 atleti proposti in questa competizione valida per il ranking di convocazione europea e mondiale.

Gli atleti DI LEMME ALESSANDRO, MATTIA RAGO, MUCCILLI GIUSEPPE e DI LEMME DAVIDE si sono comportati ottimamente affrontando avversari di tutto rispetto in una gara particolarmente impegnativa che vedeva all’attivo 1404 atleti e 257 società. Hanno imposto con determinazione il proprio carattere fino a disputare ben 3 finali per la medaglia di bronzo in cui Alessandro DI LEMME e Mattia RAGO riescono a portare a casa la il il risultato migliore mentre Davide DI LEMME e costretto a cedere la medaglia al proprio avversario dovendosi accontentare di un dignitoso 5 posto altrettanto importante e fondamentale per il ranking di qualificazione. Gara meno fortunata per Muccilli Giuseppe che perde al primo turno contro un avversario molto competitivo che malauguratamente cede la finale di pool e quindi non consente a Muccilii di partecipare ai ripescaggi.

Si rientra a casa pienamente soddisfatti e con la consapevolezza che il programma di lavoro che si sta portando avanti sta dando i risultati sperati, bisogna però mettersi subito al lavoro ed essere concentrati per portare a casa qualche altro obbiettivo in un primo semestre particolarmente pieno di appuntamenti importanti.

Da qui a due mesi abbiamo Campionato Italiano per Regioni, Open di Sardegna, Open d’Italia a Riccione, quadrangolare Nazionale per Centri tecnici regionali selezionati per macro area NORD, CENTRO e SUD con una selezione della Nazionale Italiana Giovanile, YOUTH LEAGE di A Coruna (SPAGNA) ed infine il Campionato Italiano Esordienti.