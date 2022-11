Karate, Alessandro Di Lemme portacolori del Molise al campionato nazionale

L’isernino Alessandro Di Lemme ha partecipato ieri al Campionato Italiano per Regioni, al Centro Olimpico Fijlkam Matteo Pellicone di Ostia Lido, come portacolori della Regione Molise nella categoria U18 55kg. Un campionato molto impegnativo in cui le regioni schierano i loro migliori elementi. Il karateka molisano chiude con un 7° posto in classifica, risultato un po’ stretto rispetto alle attese, ma giustificabile a causa di una performance condizionata da una debolezza generale dovuta ad un probabile malessere influenzale. Ciononostante Di Lemme ha difeso a denti stretti i colori della regione perdendo ai quarti di finale con l’Emiliano Foschi Sebastian per un solo punto costringendolo alla difesa per tutto l’incontro. Foschi poi andrà a podio conquistando la medaglia di bronzo, perdendo la finale di pool con il Siciliano Spampinato Fabrizio e per questo non ripesca Alessandro. Archiviato questo capitolo, ora subito al lavoro per l’ultimo e il più importante appuntamento dell’anno, la Youth League di Venezia, la coppa del mondo giovanile, gara ranking di qualificazione alle olimpiadi giovanili a cui sono già iscritte 58 nazioni con 2.660 atleti. Insieme ad Alessandro Di Lemme, l’Asd Karate Team Isernia sarà presente anche con Mattia Rago, già bronzo agli ultimi Campionati Italiani esordienti nella categoria 40kg e Davide Di Lemme già medaglia d’oro agli ultimi Open d’Italia nella categoria 45kg.