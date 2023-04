Karate, Alessandro Di Lemme medaglia d’argento agli Open d’Italia

L’unione che fa la forza, il Molise che ci piace é fatto di sudore, allenamenti, umiltá e perseveranza!!

Spero che Alessandro Di Lemme e la sua meritatissima medaglia d’argento ALL’OPEN D’ITALIA disputatio sabato scorso all’RDS STADIUM di Rimini in cui si sono confrontati 1848 atleti e 320 società, siano un esempio per molti e sull’importanza di allenarsi facendo gruppo per il persguimento dinun fronte comune!

Sono le parole del Delegato Regionale Fijlkam Fabiola D’Angona con le quali esprime grandissima soddisfazione per il risultato raggiunto dal giovane atleta pentro ma anche per il lavoro che stanno portando avanti i vertici regionli sostenuti da un forte spirto di abnegazione verso una disciplina sportiva, il karate, che prima ancora di definirsi tale, è un’arte tramandata di padre in figlio e che trae le sue origini nella cultura più profonda del popolo nipponico.

Dopo un anno fatto di allenamenti programmati, allenamenti arbitrati, incontri con Maestri d’eccezione del circuito della nazionale Fijlkam (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali), continua il Delegato Regionale, ai quali mi sento di fare un rignraziamento particolare, i risultati non hanno tardato ad arrivare e sono sicura che continueranno in questa direzione, perché perseguire nella scelta di investire tempo e risorse invitando sempre alla max partecipazione le societá molisane ed i loro atleti!!

Fabiola D’Angona si dice orgogliosa anche dei due Ufficiali di Gara, il Nazionale Giuseppe Di Lemme e l’imternazionale Fabio Di Salvo immancabili in tutte le competizioni di prestigio nel panorama nazionale ed internazionale cui sono convocati sempre ad officiare per la lunghissima ed apprezzatissima esperienza.

In occasione dei CTR Games a Di Lemme è stata affidata la gestione di un delle 4 aree di gara mentre Fabio di salvo è stato appena convocato per Arbitrare la Youth League, gara ranking di qualificazione olimpica, in programma questa settimana a La Coruna (Spagna) dove, tra l’altro, instancabili, parteciperanno anche gli atleti della Karate Team Isernia Alessandro e Davide Di Lemme a cui unitamente all’Ufficiale di Gara Fabio Di Salvo vanno i migliori auguri di questa D.R. Molise FIJLKAM.