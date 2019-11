Karate, a lezione con il maestro Quaranta per la prima volta a Campobasso

Attivati anche corsi di Wing Tsun, l’arte della difesa personale

CAMPOBASSO. Si terrà domani, mercoledì 6 novembre 2019 dalle 16 alle 18 nella palestra Bodyfit in via Monte San Gabriele, la prova gratuita del corso di karate con il campione e maestro Giancarlo Quaranta ed è una prima volta per la città di Campobasso. Per chi volesse iscriversi, il mese di novembre sarà gratuito con il costo della sola iscrizione (assicurazione) annuale di 10 euro.

Accanto a questo, nella stessa palestra sarà attivato – ogni lunedì e giovedì dalle 20:30 alle 21:30 – un corso di Wing Tsun, l’arte della difesa personale, a cura dell’Authentic Wing Tsun Academy, scuola internazionale di autodifesa, il cui fondatore e caposcuola è il Gran Maestro, Michele Stellato. Anche qui il mese di novembre sarà gratuito con il costo della sola iscrizione (assicurazione) annuale di 10 euro.