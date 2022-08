Juve Stabia 2 – Vastogirardi 0. Amichevole amara, ma anche utile

Utilissimo incontro amichevole sul campo di casa del Vastogirardi che ha permesso di provare schemi e geometrie messi a punto durante questi giorni di ritiro. Un’arrembante Juve Stabia ha messo alla prova la nuova rosa provvisoria costruita da mister Coletti. I ragazzi altomolisani hanno risposto bene, difendendo il terreno e mostrando un’ottima qualità tecnica. Tra conferme e nuovi arrivi si è potuto avere un’interessante vista su ciò che sarà il futuro di questa squadra. Un Vastogirardi molto tattico, estremamente attento all’avversario e pronto a rispondere anche al più repentino dei contropiedi.

Gara equilibrata per tutto il primo tempo e per mezz’ora del secondo con gli ospiti che hanno saputo martellare continuamente e i padroni di casa insidiosi quando serviva e particolarmente precisi nelle risposte difensive. Brivido vero al 75esimo con Ballafante della Juve Stabia che riesce a rompere la porta, ma c’era il fuorigioco di Della Pietra. Dieci minuti finali al fulmicotone con gli ospiti che cercano la vittoria a tutti i costi, neanche fosse una partita sanzionata: arriva infine il vantaggio a opera di Carbone al 35esimo del secondo tempo. Le Vespe raddoppiano poi con Della Pietra al 38esimo. Tre minuti di confusione dopo la girandola di cambi, che segnano il tabellino in maniera forse poco rispondente a ciò che i gialloblù hanno portato in campo nell’economia della gara.

Risultato quindi inglorioso per gli altomolisani che non rispecchia affatto l’importanza dello studio sul campo delle leggerezze commesse, che saranno sicuramente riportate in allenamento e limate con il resto degli schemi per la prova vera del campionato.

JUVE STABIA 2

Pozzer, Peluso, Dell’Orfanello, Maselli, Caldore, Tonucci, Ricci, Altobelli, Pandolfi, Bentivegna, D’Agostino.

Panchina: Russo, Todisco, Boccia, Picardi, Scaccabarozzi, Cinaglia, Carbone, Schiavi, Barlafante, Erradi, Della Pietra, Sarri, Balzano, Guarracino.

ASD VASTOGIRARDI 0

Petriccione, Donatelli, Ruggieri, Modesti, Galli, Grandis, Iacullo, Sergio, Cavaliere, Hernandez, Lorusso.

Panchina: Mascolo, Castelli, Maraucci, Minchillo, Ventura, Ziroli, Panaro, Maione, Antogiovanni, Fiori, Falco, Canale, Bentos, Garcia.

Marcatori: Carbone (35 st), Della Pietra (38 st)