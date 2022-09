Judo, il molisano Centracchio argento agli Europei Under 21

Il judoka isernino Luigi Centracchio (nella categoria 73 kg) ha ottenuto ieri una prestigiosa medaglia d’argento ai Campionati Europei Under 21 in corso di svolgimento a Praga.

“E’ andata abbastanza bene – ha detto Luigi Centracchio – la giornata si è conclusa con qualche acciacco qua e là, però sono felice per essere arrivato in fondo alla gara. Voglio ringraziare mia madre, mia sorella ed Enrico Parlarti per essermi stati vicini oggi, tutta la Nippon Club e il gruppo sportivo delle Fiamme Oro”.