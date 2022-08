Jova Beach Party, in centinaia dal Molise pronti a popolare il lungomare di Vasto. Intanto la città si ‘blinda’

Dal 18 al 20 sarà necessario munirsi di pass per accedere a Vasto Marina. Turisti e villeggianti devono farne richiesta compilando un modulo sul sito del Comune

Attesa finita per centinaia di molisani che si preparano a partecipare a Jova Beach Party di Vasto il 19 e 20 agosto. Un evento che richiamerà migliaia di persone sul Lungomare Duca degli Abruzzi e proprio per questo il Comune ha predisposto un piano per coniugare i festeggiamenti e la normale quotidianità di altrettanti turisti in vacanza. Una serie di ordinanze che è necessario conoscere, soprattutto in tema viabilità, in un certo senso stravolta.

Sarà necessario munirsi di pass per accedere a Vasto Marina. Un pass che sarà utilizzabile esclusivamente nelle seguenti fasce orarie:

dalle ore 20 del 18/08/2022 alle ore 10 del 19/08/2022

dalle ore 06 del 20/08/2022 alle ore 10 del 20/08/2022

Possono richiederlo residenti/domiciliati in immobile con parcheggio privato, fornitori per carico e scarico merci, diversamente abili, ospiti e clienti di strutture alberghiere e ricettive e dipendenti e lavoratori delle attività commerciali e ricettive di Vasto Marina.

Per richiederlo è necessario procurarsi il modello sul sito del Comune di Vasto (sezione Polizia Locale, modulistica), oppure presso il Comando della Polizia Locale in Piazza Rossetti o presso l’Ufficio IAT in Piazza Rodi a Vasto Marina.

Dopo aver compilato il modello e allegato la documentazione richiesta, è necessario consegnare il tutto in uno dei seguenti punti: presso l’ufficio IAT in Piazza Rodi (vicino chiesa Stella Maris), presso il Comando Vigili in Piazza Rossetti o direttamente online al seguente indirizzo di posta elettronica jovavasto@comune.vasto.ch.it

La richiesta del pass deve essere presentata entro e non oltre le ore 20 del 17 agosto.

E’ possibile ritirarlo nello stesso posto dove è stata consegnata la richiesta. Nello specifico caso in cui la richiesta è stata presentata online il pass potrà essere ritirato presso lo IAT di Piazza Rodi a Vasto Marina.

Vasto Marina nei giorni del 19 e 20 agosto nelle fasce orarie non autorizzate alla circolazione sarà percorribile esclusivamente a piedi ed in bici.

Tutti coloro che sono in possesso del pass potranno accedere a Vasto Marina dalle ore 20 del 18 agosto alle ore 10 del 19 agosto e dalle ore 6 alle ore 10 del 20 agosto.