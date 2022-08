Jova Beach Party a Vasto, sopralluogo operativo al San Timoteo per il sostegno in caso di evenienza

Pronto soccorso di Termoli a disposizione in caso di emergenza per il Jova Beach Party che si terrà a Vasto. È quanto sarebbe venuto fuori dal sopralluogo che questa mattina, 12 agosto, il direttore sanitario dell’Asrem Oreste Florenzano ha effettuato assieme al direttore sanitario dell’Asl Vasto-Lanciano-Chieti. Un sopralluogo necessario per valutare la possibilità del San Timoteo e in particolare del suo pronto soccorso a gestire eventuali grandi emergenze che potrebbero derivare dal concerto di Jovanotti. Il Molise tende la mano all’Abruzzo, quindi, per garantire una pronta reazione in caso di evenienza. Restano i problemi atavici del San Timoteo con il personale ridotto all’osso e la difficoltà di garantire la turnazione regolare.