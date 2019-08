Jova Beach Party a Vasto, partita ancora aperta

Ci sono dei problemi ma nulla è ancora stato deciso, venerdì 9 nuova riunione in Prefettura

REDAZIONE TERMOLI

Si è svolta questa mattina la riunione fiume della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo presso la Prefettura Di Chieti per decidere in merito al Jova Beach Party, il mega concerto di Jovanotti sulla spiaggia di Vasto sul quale era sopraggiunto il parere negativo di qualche settimana fa del Prefetto di Chieti Giacomo Barbato. In rappresentanza del Comune di Vasto presenti il Comandante della Polizia Municipale Pino Del Moro e alcuni dirigenti e tecnici dell’ente vastese. Secondo quanto appreso nel corso della riunione sarebbero emersi problemi in merito alla safety e alla security, in particolare quelli sulla viabilità legati alla possibile chiusura della Statale 16. Nulla ancora di deciso dunque. Ulteriori novità potrebbero emergere nella mattinata di venerdì, con la convocazione del Comitato provinciale di Ordine e sicurezza in Prefettura.