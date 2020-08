Jossy Fernandes, il prete indiano che dice Messa a Venafro

Prima celebrazione, questa sera (domenica sera 23 agosto) (alle 19.00) sul sagrato della Basilica di San Nicandro a Venafro prevedendosi numerosi fedeli e per evitare assembramenti e contagi, da parte del nuovo Guardiano e Rettore dello stesso sito religioso Fr. Jossy Fernandes, indiano 69enne. L’uomo di chiesa, che sarà il primo Frate straniero a guidare Basilica e Convento, è da alcuni giorni al Convento venafrano proveniente da San Giovanni Rotondo e questa sera farà il suo ingresso ufficiale a Venafro. Lo affiancheranno sull’altare per la solenne celebrazione Fr. Cosimo Vicedomini, il precedente Guardiano e Rettore di Venafro che raggiungerà quindi il Convento Francescano di Termoli dove ricoprirà il ruolo di vice Guardiano, e gli altri religiosi destinati a Venafro, esattamente un italiano e due indiani. Nel corso dello stesso rito religioso presieduto dal neo Guardiano Fr. Jossy ci sarà, novità assoluta, la consegna nelle sue mani delle chiavi della Santa Manna, il liquido miracoloso che si raccoglie nel pozzetto a ridosso del Sarcofago del Patrono San Nicandro nella cripta sottostante il luogo di culto. Le chiavi sono quelle delle grate del pozzetto e, come da consuetudine, saranno custodite dal nuovo Guardiano che ogni 17 del mese verificherà la presenza o meno della Santa Massa attingendone col secchiello d’argento, sempre che ce ne sia. Al riguardo va detto che la Santa Manna continua a mancare da anni, riscontro nient’affatto piacevole per i venafrani, nonostante recenti voci che parlavano della sua presenza, notizia poi rivelatasi infondata. Intanto sale l’attesa per la prima celebrazione venafrana di Fr. Jossy Fernandes, primo religioso della Provincia Monastica di S. Angelo e San P. Pio non di origini italiane bensì indiane, chiamato a guidare e custodire Basilica di San Nicandro ed attiguo Convento Francescano.

Tonino Atella