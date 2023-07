John Elkann: «In Italia futuro entusiasmante con Gigafactory a Termoli»

E’ stato John Elkann, presidente di Stellantis, a confermare l’impegno in Italia con l’investimento di Automotive Cells Company (ACC) per lo stabilimento di batterie che nascerà proprio a Termoli. Elkann lo ha fatto durante la presentazione al Lingotto della nuova Topolino e la nuova Fiat 600. Elkann ha detto «Mi piace pensare al futuro: un futuro a Termoli – ha detto il presidente di Stellantis – dove stiamo costruendo una Gigafactory, un progetto ambizioso per avere uno stabilimento di batterie all’avanguardia. Un futuro ad Atessa, poiché una parte molto importante di Stellantis è legata ai veicoli commerciali. E abbiamo una forte presenza industriale a Pomigliano, dove non solo abbiamo prodotti che vengono esportati fuori dall’Europa come Alfa Romeo e Dodge, ma anche prodotti molto forti in Europa come la Panda. che ora è anche ibrido. Avrei molti altri esempi, ma vorrei concentrarmi su Torino. A Torino avremo un grande hub per l’economia circolare che stiamo costruendo: sarà un grande business nel futuro del laboratorio delle batterie. Vorrei menzionare anche il Campus verde che abbiamo lanciato ieri dove vedrete il design, la ricerca e lo sviluppo e il lato tecnologico di Stellantis».