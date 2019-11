Joe Zampetti sbarca in Molise, inaugurato il punto vendita di Campobasso

Il mondo animale da oggi è più ricco in Molise. Questa sera, sabato 30 novembre, c’è stata l’inaugurazione del punto vendita Joe Zampetti, all’interno del centro commerciale Monforte a Campobasso.

Joe Zampetti sono i punti vendita specializzati per animali delle insegne Supermercati DOK e Famila Sud Italia.

I principi ispiratori che guidano le aperture dei nostri Joe Zampetti sono:

Prodotto: selezionare e vendere prodotti premium e superpremium, con negozi sempre moderni ed un assortimento ricco e profondo.

Accessibilità: rendere la spesa accessibile a tutti attraverso una politica di prezzo giusto e con l’adozione di un piano promozionale costante e variegato.

Servizio: garantire un elevato livello di servizio, favorendo il risparmio del denaro e del tempo grazie all’ausilio dei nostri addetti vendita, tutti professionisti e appassionati del loro mestiere.

Accoglienza: in un ambiente di almeno 500mq di superficie interna Joe Zampetti tra le sue peculiarità offre servizi dedicati al cliente e al suo animale domestico come la bilancia per monitorare il peso del proprio pet, un punto ristoro e un’area living dove riposarsi, giocare con il proprio amico di zampa o partecipare ad uno dei tanti eventi istruttivi con veterinari, dermatologi ed esperti di settore.

