Joe Barbieri a Piazza della Vittoria e i Litfiba a Selvapiana, domani il clou degli eventi

Domenica 19 giugno, per quella che sarà la serata di punta del programma del Festival dei Misteri, stilato dall’assessorato alla Cultura del Comune di Campobasso, nuova doppia offerta musicale: in Piazza della Vittoria, dalle ore 21.30, si esibirà con un concerto gratuito e aperto a tutti Joe Barbieri, cantautore che rappresenta nel panorama musicale italiano un’affascinante anomalia. Un outsider che al di fuori del binario dell’industria si è saputo costruire un percorso personale – all’estero come in Italia – e che è riuscito nel raro esercizio di convogliare il genuino apprezzamento di colleghi, critica e pubblico.

La stessa sera, nella zona eventi di Selva Piana, alle ore 21.30, saranno di scena invece i Litfiba con il loro “L’ultimo girone”. Il concerto dei Litfiba, come detto, è inserito nel cartellone del Festival Dei Misteri 2022 del Comune di Campobasso e il costo del biglietto, acquistabile sulla piattaforma ciaotickets.com, è di 10 euro.

A Campobasso, le rivendite autorizzate di ciaotickets.com sono le seguenti:

· BAR CRIGIU, Viale Ugo Petrella, 20;

· PROMOEVENTI, Viale Principe di Piemonte, 131Y;

· ANTICA TABACCHERIA, Piazza Gabriele Pepe, 41.

Previsto dal Comune di Campobasso un servizio navetta attivato appositamente per il concertone finale di domenica 19 giugno, a partire dalle 18.00, sia da via Monforte che dal Terminal Bus, verso Selva Piana.

Agli spettatori di Campobasso che si recheranno al concerto in auto, si raccomanda di condividere l’auto viaggiando “a pieno carico”, con tre/quattro passeggeri, preferendo l’area di parcheggio “distinti”, quella notoriamente riservata alla “curva nord”, onde evitare di accavallarsi con il grosso flusso di auto che verrà da fuori città tramite la tangenziale, quindi dal lato “Motorizzazione” che invece usufruirà del parcheggio “curva sud” adiacente all’area concerti.

Ulteriori aree parcheggio, oltre tutte quelle normalmente in dotazione allo stadio, saranno quelle della Cittadella dell’Economia/Centro Vaccinale, nonchè della Motorizzazione Civile.

Sul sito web del Comune di Campobasso è possibile scaricare la piantina con tutte le diverse zone della città interessate dalla sfilata e dagli eventi e, in più, anche i codici QR utili per scoprire i percorsi delle navette gratuite predisposte sia in occasione della sfilata dei Misteri della mattina di domenica 19 giugno, sia per il concerto dei Litfiba in programma la stessa sera.