Jerry Cala’ torna a Verona e assicura: scenderò presto in Molise

L’attore ringrazia i cardiologi della Mediterranea: mi hanno salvato la vita. Hanno capito subito che c’era un problema al cuore, sono intervenuti ed ora sto bene grazie a loro

L’attore 71enne, che stava girando un film, tra il Molise e Napoli, torna a Verona, dopo aver lasciato la clinica Mediterranea.

“Sono stato trattato benissimo dai cardiologi della Mediterranea che mi hanno salvato la vita. Quando mi sono sentito male ero in albergo a Napoli. Ho pensato a un colpo di freddo preso in Molise durante le riprese. Ma non era così, fortunatamente sono stato portato alla clinica Mediterranea dove hanno capito subito che c’era un problema al cuore. Sono intervenuti ed ora sto bene grazie a loro. Ora torno a Verona per stare un po’ tranquillo e poi scenderò di nuovo in Molise”.

Per un caso singolare, da sottolineare che l’attore sta girando un film in Molise ed è stato operato con successo in una clinica, la Mediterranea, appartenente al gruppo molisano Neuromed. Insomma film e cure in matrice molisana.