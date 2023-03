Jerry Calà “ostaggio” in Molise, iniziate le riprese del film da lui diretto e interpretato a San Giuliano del Sannio

Un famoso attore viene tenuto prigioniero in un cinema abbandonato. Cosa bisogna fare affinché sia liberato? Serve una grossa cifra di denaro. Peccato però che nessuno voglia sborsarla per salvarlo. “Chi ha rapito Jerry Calà?” è il nuovo film diretto e interpretato da Jerry Calà, e ambientato anche in Molise, a San Giuliano del Sannio, oltre che a Napoli, Monte di Procida e Ischia.

Dopo i casting all’inizio di marzo che hanno richiamato in paese numerosi aspiranti attori, sono iniziate le riprese tra la curiosità dei residenti e la gioia di chi è stato selezionato per il ciak. Sul set, oltre al popolare attore siciliano di nascita ma veneto di adozione, anche Sergio Assisi, Antonio Fiorillo e l’italo-cinese Shi Yang Shi che compongono un bizzarro trio.