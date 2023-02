Jerry Calà a Campobasso: “E’ emozionante che nel mio prossimo film ci sia anche il Molise”

L’attore siciliano di nascita, ma veronese di adozione, ha ricordato i 40 anni appena trascorsi da “Sapore di mare” e ha rivissuto gli anni ’70 e ’80 con il pubblico di Campobasso nel suo concert show al ‘Due di Picche” ripercorrendo i successi musicali da quel periodo ad ad oggi conditi con le sue gag più celebri

di Antonio Di Monaco

“E’ sempre emozionate e gratificante iniziare un nuovo film e sapere che il tuo lavoro è ancora apprezzato. Sarà una bella commedia con un cast quasi interamente napoletano, a parte me che faccio anche la regia. Il teatro di questo film sarà Napoli, Ischia ed il Molise e questo mi fa tanto piacere”. Jerry Calà, icona dei film-commedia degli anni ’80, inizia ad accendere gli entusiasmi dei fan molisani. Lui, che ha incarnato e fatto vivere con i suoi film quel periodo d’oro per l’Italia, il cui ottimo stato di salute economico e produttivo consentiva a buona parte della popolazione di concedersi un meritato periodo di riposo in cui si intrecciavano relazioni, si rinsaldavano rapporti e si assaporava l’essenza della vita. L’attore siciliano di nascita, ma veronese di adozione, ha ripercorso quegli anni con il pubblico di Campobasso nel concert show al ‘Due di Picche” con i successi musicali, dagli altri ’70 ad oggi, conditi con le sue gag più celebri come “non sono bello, piaccio” pronunciata al Vip Club di Cortina in “Vacanze di Natale ’83”. E proprio ieri, 17 febbraio, “Sapore di mare”, il classico della commedia vacanziera italiana del regista Carlo Vanzina e trascinato dalle gag di Jerry, ha compiuto 40 anni. Un’età caratterizzata da bilanci, perdite, allontanamenti e riavvicinamenti, ma anche da una tangibile malinconia per la giovinezza più felice e spensierata, sempre più lontana nel tempo, ma indelebilmente scolpita nel cuore e nei ricordi. «La vita sono venti estati utili». In questa frase attribuita a Leo Benvenuti (sceneggiatore di Matrimonio all’italiana, Fantozzi, Amici miei e molto altro) e rilanciata più volte da Enrico Vanzina c’è tutto il senso di Sapore di mare, classico della commedia vacanziera italiana distribuito nelle sale italiane il 17 febbraio 1983. La scena finale, a detta di molti, è una delle più belle della commedia italiana sublimata dalle parole di Luca (Jerry): «Questo biglietto vale per tutte le lettere che non ti ho mai scritto. A proposito, sei sempre la più bella. Luca».