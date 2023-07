Jelsi, svelata la 218^ Festa del Grano: 45 carri e traglie che sfileranno al sole sembrando d’oro

L’evento, che culminerà il 26 luglio con la tradizionale sfilata, è stato presentato a Campobasso dal presidente del comitato, Michilli, e dal sindaco, Mauri, alla presenza del governatore Roberti e di Pierluigi Giorgio, direttore artistico del premio “La Traglia” dedicato alla libertà dei diritti della donna in Iran e nel mondo e che andrà alla cantante Sheyda Ghavami

«Siamo alla 218esima edizione dal 1805 e la tradizione non è stata mai interrotta essendo forte e radicata nella nostra cultura. È una festa unica con un grande lavoro dietro di tutta la comunità che dura un anno e coinvolge tutte le generazioni». Il presidente del comitato “Sant’Anna”, Luigi Michilli, schiude l’orizzonte verso il prossimo 26 luglio, data della Festa del Grano a Jelsi, dalla sala “Parlamentino” della Giunta regionale in via Genova a Campobasso, addobbato con qualche opera d’arte («al sole sembrano quasi oro») caratteristica a tema per l’occasione e con la presenza del sindaco, Egidio Mauri («auspico che, per dare la possibilità a tutti di raggiungerci più facilmente, si intervenga per migliorare la viabilità di tutto il Molise, non solo per il mio comune»), del presidente della Regione, Francesco Roberti, a fare gli onori da buon padrone di casa e del documentarista e direttore artistico del premio “La Traglia”, Pierluigi Giorgio, dedicato quest’anno alla libertà dei diritti della donna iraniana e nel mondo con i riconoscimenti che saranno attribuiti a Sheyda Ghavami, cantante di origine iraniana e all’attivista curdo, Hikmet Aslan, che dal 2002 vive a Campobasso.

Le spighe dorate e i chicchi di grano «che addobberanno il paese, saranno intrecciati in due cordoni che abbracceranno tutti – spiega il presidente Michilli (nativo di Montefalcone nel Sannio come il governatore Roberti, ha tenuto a precisare invitando al ricordo e alla tutela delle origini, ndr) rappresentando la condivisione, la forza, la speranza, la coesione sociale che si richiamano tutte alla fede in Sant’Anna. Quest’anno i carri e le traglie, che sfileranno la mattina del 26 dalle 10:30 lungo il corso principale del paese, saranno ben 45 con la messa solenne celebrata dal nostro parroco, don Lorenzo Piazzolla e del vescovo, Giancarlo Bregantini».

Tuttavia, «a causa dello spopolamento che avanza, c’è qualche timore sulla possibilità di svolgere in pieno il cartellone nei prossimi anni chissà se possiamo mantenere cartellone e questo per me – annuncia Michilli – sarà l’ultimo anno con il comitato, cui subentrerà un altro con Antonio Valiante. Ma ciò che resterà immutato è l’intreccio tra nuove e vecchie generazioni che collaborano per la buona riuscita della festa con naturalezza e laboriosità e che rappresenta la devozione, la socialità, la promozione del territorio e la nostra identità che si accresce con il passare degli anni. Ad allietare la festa – conclude il presidente del comitato – ci saranno gli eventi musicali. La sera del 26 si esibirà Francesco Cicchella e la sua band, la cui unica data in Molise è proprio a Jelsi e sarà un momento di svago e divertimento con un artista che nei prossimi anni farà parlare tanto di sé». Ma soprattutto, sarà uno spettacolo di livello incastonato in una vetrina meravigliosa: quella della Festa del Grano. (adimo)