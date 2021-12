Jelsi piange la scomparsa del suo amato sindaco Salvatore D’Amico

Il messaggio di cordoglio dell’associazione Ali Autonomie Locali del Molise

Una notizia che getta sconforto nell’intera comunità di Jelsi che ha dovuto apprendere con dolore la scomparsa del proprio sindaco Salvatore D’Amico, 70 anni, che a lungo ha combattuto con una malattia. Apprezzato come amministratore e come uomo lascia un grande vuoto così come ha voluto anche ricordare l’associazione Autonomie Locali del Molise, che per mezzo di Luigi Valente, scrive: “ALI Molise e l’Ufficio di Presidenza partecipa commossa al dolore che ha colpito l’intera comunità di Jelsi per la scomparsa dell’amato Sindaco Salvatore D’Amico, persona sincera ed amabile nonché ottimo e capace amministratore”. Al messaggio di cordoglio si unisce anche Il Quotidiano del Molise che porge le sue condoglianze alla famiglia del compianto sindaco Salvatore D’Amico.