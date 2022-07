Jelsi, con la fede e la devozione il grano diventa arte (LE INTERVISTE)

Presentata all’Ex Gil di Campobasso la 217esima edizione della Festa del Grano che culminerà nella sfilata delle traglie il 26 luglio, festa di Sant’Anna. In serata, torna la grande musica con il concerto di Clementino con il suo nuovo disco “Black Pulcinella”

Il mese delle spighe dorate incastonato nell’anno della rinascita. Mancano ormai pochi giorni alla 217esima edizione della Festa del Grano a Jelsi. L’intera comunità è in fermento e lavora unita e salda come le spighe intrecciate di cui sono costituite le traglie, simbolo della manifestazione, che è stata presentata questa mattina, giovedì 21 luglio, nel palazzo dell’Ex Gil a Campobasso. Presenti all’evento l’assessore regionale al Turismo, Vincenzo Cotugno, che ha ribadito la vicinanza della Regione per l’ottenimento del riconoscimento Unesco chiedendo che in assessorato venga esposta una traglia, simbolo della festa; il sindaco di Jelsi, Egidio Mauri; il presidente del Comitato Sant’Anna, Luigi Michilli, e il parroco, don Peppino Cardegna.

Dopo due anni, dunque, torna la processione con circa 40 carri e traglie caricati, lavorati e decorati di grano. Si è tornati a festeggiare la mietitura del grano, a far socializzare le treccianti con i bambini della scuola trecce. Anche i ragazzi della scuola del carro sono potuti tornare, nel laboratorio a loro dedicato, a costruire insieme due opere pensate e realizzate da loro. È vivo, si percepisce, è reale il sentimento di devozione verso la Grande Madre del grano. Questa edizione si preannuncia ricca di carri e di traglie che sfileranno il 26 mattina alle 10:30.

Sant’Anna è anche grande musica. La sera del 26 torna anche il grande concerto: è la volta del rapper Clementino con il suo nuovo disco Black Pulcinella. Il giorno che precede la grande festa è in programma la Festa regionale del pane e dei prodotti da forno organizzata dalla Presidenza del Consiglio regionale del Molise. Convegni, laboratori, mostre fotografiche e mercatini caratterizzeranno il Borgo del Pane.

Il giorno 27, invece è in programma la Festa del Ritorno. Il prossimo anno, il 2023 sarà l’anno del Turismo di ritorno. Il Comitato Sant’Anna e il Comune di Jelsi hanno pensato di istituire a Jelsi la “Festa del ritorno” con un convegno dal titolo “Prospettive e proposte per l’accoglienza di rientro degli italiani nel mondo”. Saranno presenti, oltre ad esperti di turismo ed emigrazione, anche imprenditori locali ed esteri.

Il 28 luglio il programma prevede la 13esima edizione del Premio Internazionale La Traglia, con la regia di Pierluigi Giorgio. Quest’anno sarà premiato Santino Spinelli, ambasciatore dell’arte e della cultura gitana nel mondo. A completare il programma dell’edizione 2022 si alternano eventi religiosi, culturali, sociali e musicali, ma soprattutto la comunità di Jelsi è sicura che anche quest’anno, come dal 1805, si ripeterà il miracolo: attraverso la fede e la devozione di un popolo, il grano diventa arte.