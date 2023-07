Jelsi, 218esima Festa del Grano in onore di Sant’Anna: tanti turisti e appassionati alla sfilata delle Traglie

Numerosi turisti e appassionati, dal Molise e da fuori regione, si sono riversati oggi a Jelsi per partecipare alla 218esima edizione della Festa del Grano in onore di Sant’Anna, organizzata dall’associazione di promozione sociale “Comitato Sant’Anna” in collaborazione con il Comune e le altre associazioni locali.

Il momento culminante della mattinata è stata la processione solenne di Sant’Anna con i Carri e le Traglie, vere opere d’arte composte con le spighe e i chicchi di grano che, al sole, sembrano d’oro. In serata, il programma si concluderà con lo spettacolo di Francesco Cicchella in piazza e i fuochi pirotecnici.