Jazz in Campo, ritorno alle origini: dal 19 al 21 luglio la tre giorni di musica, atmosfere e sapori

Il festival si aprirà il 19 luglio con un evento molto atteso: il centesimo live della rassegna sarà affidato a Chiara Civello, una delle voci più raffinate del panorama internazionale pronta ad esibirsi a Campodipietra

Un ritorno alle origini: tre concerti ogni sera – tutti gratuiti – e grandi nomi della musica. Il 19esimo anno di Jazz in Campo – Music Festival si aprirà il 19 luglio con un evento molto atteso: il centesimo live della rassegna sarà affidato a Chiara Civello. Già negli scorsi anni gli organizzatori avevano provato a portarla in Molise, ma l’artista era impegnata in altri progetti negli States e successivamente in Brasile.

Ora, con il “Sono come sono” tour 2023, una delle voci più raffinate del panorama internazionale arriva a Campodipietra e con lei un trio di musicisti d’eccezione, come Ameen Saleem, bassista americano molto attivo in Italia che ha condiviso a lungo progetti con il compianto Roy Hargrove.

Il giorno seguente, 20 luglio, uno show particolare per Greta Panettieri: elegantissima e creativa singer e autrice, già raffinata interprete in un progetto dedicato a Mina e originale autrice anche di libri, è in tour in questi mesi con “In My Garden”, progetto nato a quattro mani con Andrea Sammartino ascoltando i suoni del suo giardino. Greta, che nel suo percorso ha vissuto sia la scena newyorkese che successi europei – ad esempio aprendo i concerti di Joe Jackson. Nello show di Campodipietra – eccezionalmente – Greta Panettieri tornerà, per una notte, a condividere il palco con l’ eclettico sassofonista di fama internazionale Max Ionata: virtuoso del sax tenore, torna come special guest nella terra dei suoi avi dopo recenti i successi maturati in Giappone e gli interessanti progetti con Jesper Bodilsen e Martin Maretti Andersen: in questi giorni esce sulle piattaforme una nuova incisione.

La giornata del 21 luglio sarà dedicata ancora ad una grande voce ma questa volta al maschile: il crooner italiano Matteo Brancaleoni, scoperto dal grande pubblico una quindicina di anni fa grazie ad un’intuizione di Gegè Telesforo. Un nastro mandato a Fiorello, la presenza ripetuta ai programmi dello showman, le collaborazioni con Renzo Arbore e gli show esclusivi nei posti piu’ belli del mondo, sono il tema degli ultimi 15 anni di carriera per il cantante.

Da sottolineare come ogni serata di Jazz in Campo proporrà tre spettacoli gratuiti a partire dalle 21.15: Ad aprire la serata del 19 luglio, Cappuccio e Schinaia: un progetto che parte da chitarra e voce e pesca a piene mani nel nu-jazz e nelle atmosfere anni 80. Apertura affidata a Donato Santoianni quintet, giovedì 20, mentre venerdì 21 luglio alle 21.15 il live della cantautrice molisana Vittoria Iannacone che abbiamo visto anche su Raiuno in “Tale e quale show” . Alla mezzanotte, Aries Duo (Francesco Cipullo, pianoforte e Nicoletta Djugostran al violino) o in formazione trio con la voce di Vania Trivisonno nel progetto “Kipos”.

Tutte le sere sarà attiva anche l’area food per godere del concerto “seduti comodamente a cena”. Il programma della manifestazione è stato presentato in una serata evento a cui hanno preso parte – tra gli altri – il consigliere regionale Gianluca Cefaratti – che 19 anni fa diede vita al Festival, il sindaco di Campodipietra Giuseppe Notartomaso, il vice sindaco e responsabile della macchina organizzativa del Festival Giuseppe Riccitelli, il presidente della Proloco di Campodipietra Floriana Pasquale e il Dirigente Scolastico del Liceo Musicale “Galanti” di Campobasso, Massimo Di Tullio. La serata – moderata dal giornalista Giuseppe Carriera si è conclusa con una applauditissima esibizione della street band del Liceo Galanti.

Jazz in Campo – Music Festival è realizzato con il sostegno del Comune di Campodipietra, dalla Regione Molise attraverso il bando “Turismo è Cultura” e da numerosi sponsor privati che nel corso degli anni non hanno mai fatto mancare il sostegno al progetto culturale e di promozione del territorio promosso dall’ amministrazione comunale e dalla Pro-loco.