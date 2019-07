Jazz in Campo – Jazz in Galdo, rinviato a causa del maltempo il concerto di Nada

REDAZIONE

A causa del maltempo previsto nelle prossime ore sul Molise il concerto di Nada in programma questa sera, sabato 13 luglio, a San Giovanni in Galdo nell’ambito del festival Jazz in Campo – Jazz in Galdo, è stato rinviato. La cantante si esibirà sempre a San Giovanni in Galdo nella seconda metà di agosto, durante le festività del Morrutto (la data ufficiale sarà comunicata nelle prossime ore). Intanto ieri sera protagonisti Giuseppe Spedino Moffa e Carolina Bubbico con due esibizioni che hanno conquistato il numeroso pubblico presente. Dal 18 al 20 luglio prossimi le tre serate finali a Campodipietra. Primo sul palco, giovedì, Emanuele Bertelli, giovanissimo cantante e pianista consacrato al grande pubblico dall’ultima edizione di XFactor (la sua esibizione su Youtube ha superato i due milioni di visualizzazioni), seguito da Antonio Sorgentone, cantante, pianista, che miscela rock, boogie woogie, brani originali e classici swing italiani (quest’anno in tv ha vinto la decima edizione di Italia’s Got Talent). Il 19 luglio protagonisti i NeaCo’, supergruppo che propone la canzone napoletana contaminata da tantissimi generi musicali. Chiusura sabato 20 con, in apertura di serata, il duo Mafalda Minnozzi e Paul Ricci con “Ritratti in bossa e jazz”. La cantante italiana e il chitarrista newyorkese propongono un sound che unisce swing, jazz, soul e bossa-nova. Infine il festival rende omaggio a uno dei più raffinati cantautori italiani, Ivan Graziani. Lo fa ospitando il figlio Filippo che canta le canzoni del padre.