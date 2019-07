Presentata all’ex Gil in via Milano a Campobasso, la 15esima edizione di “Jazz in Campo-Jazz in Galdo” che si aprirà sabato 6 luglio al Tratturo del Re a Campodipietra cui seguiranno altre sei serate distribuite tra San Giovanni in Galdo e piazza Rimembranza a Campodipietra all’insegna di prodotti tipici enogastronomici e buona musica.

Intervista al documentarista Carlo Pauer, ospite d’eccezione a Jazz in Campo-Jazz in Galdo.