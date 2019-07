Jazz in Campo, al via la tre giorni di musica a Campodipietra

Dopo il grande successo delle prime serate sul tratturo e a San Giovanni in Galdo, tutto pronto a Campodipietra per l’attesissima tre giorni di chiusura della quindicesima edizione del festival Jazz in Campo – Jazz in Galdo. Stasera si parte con due straordinari musicisti che soprattutto grazie ai loro successi televisivi hanno conquistato il pubblico dei giovani e non solo.

Primo a salire sul palco di piazza Rimembranza sarà il cantante e pianista 17enne Emanuele Bertelli. Ha cominciato a cantare all’età di 9 anni, studiando dizione e comunicazione. Quando aveva 10 anni ha partecipato alla trasmissione di Rai Uno “Ti lascio una canzone”. Nel 2014 ha cantato insieme al Charleston Mass Choir, uno dei migliori cori Gospel del mondo. Il giorno del suo tredicesimo compleanno lo ha passato su un palcoscenico in Bulgaria, davanti a 10mila persone che hanno assistito alla presentazione della sua prima canzone inedita “Voce mia”. L’edizione 2018 di X Factor lo ha consacrato al grande pubblico: ha partecipato nella categoria Under Uomini affidata a Mara Maionchi. Alle audizioni ha incantato pubblico e giudici con un pianoforte e una voce incredibili eseguendo “Human” di Rag’n’Bone Man, il cui video su YouTube ha superato due milioni di visualizzazioni. Subito dopo si esibirà Antonio Sorgentone, vincitore dell’ultima edizione di Italia’s Got Talent. Cantante, pianista, considerato tra i migliori nel suo genere in Italia, Sorgentone nel suo repertorio propone un mix di 50’s R’n’R, boogie woogie, brani originali e classici swing italiani di grandi del passato come Renato Carosone o Fred Buscaglione. Durante gli spettacoli, grazie al suo carisma sul palco e alla sua bravura tecnica, riesce a conquistare tutti i tipi di pubblico. Ha alle spalle più di 600 concerti in Italia e in Europa, vanta collaborazioni con artisti come gli americani Marvin Rainwater e Hayden Thopson della Sun Records, due legende del country e del rockabilly, e Boppin Steve con il quale ha suonato in Svezia nel 2009 su un palco con due pianoforti. Ha firmato la colonna sonora del film “La Patente” di Alessandro Palazzi e un suo brano originale è stato scelto come colonna sonora di diversi spot pubblicitari in Francia e Polonia. Ha all’attivo “Let’s boogie tonight”, cd di brani originali prodotto dall’etichetta romana Micca records, e “Burlesque Christmas”, cd di classici natalizi, riarrangiati in chiave Rock and Roll, Swing e Dixieland.

Il festival proseguirà domani con i NeaCo’, gruppo che propone la canzone napoletana contaminata da tantissimi generi musicali. Chiusura sabato 20 con il duo Mafalda Minnozzi e Paul Ricci con “Ritratti in bossa e jazz” e, a seguire omaggio a uno dei più raffinati cantautori italiani, Ivan Graziani, ospitando il figlio Filippo che canterà le canzoni del padre.