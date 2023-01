Jamme Bbelle, primo spettacolo del 2023: sul palco di Santa Croce tocca ai NapoleSani

Il nuovo anno comincia come era terminato il vecchio: all’insegna del divertimento, della leggerezza e del teatro popolare di qualità firmato Jamme Bbelle, la rassegna itinerante che, dopo la pausa natalizia, torna in scena con la sua quarta commedia in calendario.

Il prossimo appuntamento è infatti in programma alle 18 di domenica 15 gennaio, presso l’auditorium Il Platano di Santa Croce di Magliano, con ‘L’occasione fa l’uomo ladro’ – commedia scritta in tre atti da Antonella Giordano.

Tutto ha inizio con il funerale del Cavalier Ciro Russo e con la lettura del testamento da parte del notaio Vincenzo Bellasperanza ai due eredi: la moglie del defunto Maria Assunta, donna agiata e spendacciona, e il fratello minore del compianto Cavaliere, ovvero Salvatore: scapestrato e nullafacente donnaiolo.

Ma per ottenere l’eredità, ognuno di loro dovrà superare una prova di merito e dimostrare di voler migliorare la propria esistenza. L’ansia di mettere le mani sull’ambito patrimonio scatenerà così una competizione tra i due senza esclusione di colpi, dando vita a situazioni esilaranti e al limite del grottesco, in una vera e propria corsa all’oro non priva di clamorosi colpi di scena.

Dopo i sold out registrati in occasione delle date precedenti, Jamme Bbelle regala agli spettatori (chi vuole può contribuire con un’offerta libera) un’altra commedia da non perdere e questa volta messa in scena dalla compagnia teatrale “I NapoleSani”, nata nel 2016 a Campobasso da un’idea di Antonella Giordano (attrice, autrice e regista). Una compagnia giovane ma che ha già lasciato il segno nel panorama del teatro popolare molisano, partecipando a importanti rassegne locali e proponendo diversi spettacoli inediti particolarmente apprezzati da critica e pubblico.