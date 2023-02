Jamm bbelle al quadrato: doppio spettacolo questa settimana per il festival del teatro 

Venerdì il recupero di Luigino Cintalarga a Casacalenda, domenica la commedia Parcheggio a pagamento all’Ex Gil di Campobasso





CAMPOBASSO. Doppio appuntamento questa settimana per il festival del teatro popolare organizzato in Molise dalla Uilt. Tocca infatti prima a Casacalenda, dove venerdì sera alle 20 e 30 andrà in scena ‘Luigino Cintalarga’. Lo spettacolo comico diviso in tre atti, scritto e diretto da Gianni Frate, sarà interpretato al teatro K dalla compagnia ‘Sorrisi e Follie’ di Ururi. Precedentemente in calendario a gennaio, l’appuntamento era stato rimandato causa neve.

Jamm Bbelle torna poi due giorni dopo con la commedia brillante ‘Parcheggio a pagamento’, in programma domenica 12 a Campobasso – alle 18 – presso l’auditorium dell’Ex Gil.Stavolta sul palco salgono gli attori dell’associazione ‘Sine Die’, presieduta da Ermelinda Brienza Cappiello e nata a Casacalenda nel 2006 da un gruppo affiatato di amici appassionati di teatro dialettale.

‘Parcheggio a pagamento’, scritta da Italo Conti, narra la storia di Beatrice, anziana signora che vive da quattro anni in una fatiscente casa di riposo e che trascorre le sue giornate con la compagna di stanza Nanà.Intorno alle vicende di Beatrice ruotano altri strani personaggi, persi nel loro mondo “che fu” e sempre in attesa “di qualcosa o di qualcuno” che non arriverà mai… Un aspetto accomuna tutti i protagonisti: il fatto di essere considerati dalle famiglie e dalla società quasi inutili, in quanto anziani e per questo appunto “parcheggiati”.

Per assistere ad entrambi gli spettacoli basterà un’offerta libera.