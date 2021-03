Jack, compagno di cella di un detenuto, rischia di essere “rinchiuso” nel canile

Scatta l’appello per l’adozione in quanto il suo affidatario è gravemente malato

CAMPOBASSO. Secondo il vecchio adagio è il miglior amico dell’uomo e nel caso in questione è (o è stato) anche il miglior amico e compagno di cella di un detenuto, recluso fino a un mese fa, nel carcere di Campobasso. Jack è un bel cagnolone meticcio che diverso tempo fa, su autorizzazione della direzione, fu affidato al detenuto che però ora è ricoverato in una struttura ospedaliera per gravi problemi di salute. Jack fu regolarmente microchippato e per mesi ha accompagnato la quotidianità dell’affidatario che però ora non può più prendersene cura. Ultimamente però pare sia diventato “problematico” e per lui si profila un ritorno nel canile da dove era arrivato, data l’impossibilità di accudirlo in altra maniera. Nel frattempo è diventato una mascotte per detenuti, operatori della Polizia Penitenziaria e tutto il carcere che per gli umani è luogo di detenzione e riabilitazione. Continuare a tenerlo in carcere non sembra sia possibile, dunque è partito un passaparola affinché qualcuno lo adotti evitandogli un traumatico ritorno in canile.