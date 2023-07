IV° Concerto alla Vergine, pienone e applausi scroscianti

Apertura della Festa della Madonna del Carmine a Venafro

Piazzale della Cattedrale gremito di pubblico ed applausi scroscianti per il “IV° Concerto alla Vergine” (foto di Alessandro Cotugno), apertura della Festa in onore della Madonna del Carmine a Venafro che prosegue quest’oggi e domani. Ad organizzare la serata lirico/musicale il movimento popolare “I Venafrani per Venafro” d’intesa col Comitato Festa e col supporto finanziario di un devoto della città. Un concerto ricco di talenti artistici e belle voci che hanno entusiasmato, raccogliendo consensi pieni. Gli artisti succedutisi sul palco provenivano da diverse regioni e tutti hanno risposto in pieno alle attese. Ad esibirsi sono stati il pianista laziale Francesco Cipullo, i soprani molisani Antonella Inno e Federica D’Antonino, i campani Maurizio Esposito (baritono) e Stefano Sorrentino (tenore, una new entry molto apprezzata), il fisarmonicista di Spinete (Cb) Leonardo Prezioso, autentico virtuoso dello strumento, nonché l’altro pianista molisano Gianluca Adamo ed il violinista Daniele Monaco, anch’egli molisano e che si è ben alternato tra violino e voce. Ne è venuto fuori un concerto molto gradito al numeroso pubblico che gremiva il piazzale della Cattedrale, nel corso del quale sono stati presentati arie di opere liriche, operette, canzoni classiche napoletane e brani della migliore tradizione internazionale. Serata conclusasi intorno alla mezzanotte, col pubblico che in chiusura ha chiesto applaudendolo il medley di canzoni celebri partenopee. Dopodiché l’apertura tradizionale della festa con la tipica “bandarella”, affollato team di giovani e adulti che suonando lo storico ritmo cadenzato e muovendo dalla vicina chiesa della Madonna del Carmine hanno attraversato nottetempo l’abitato venafrano annunciando a tutti la ricorrenza in onore della Vergine. Inizio alla grande quindi per la Festa della Madonna del Carmine a Venafro che proseguirà oggi e domani con bande musicali, il concerto serale di Andrea Sannino, lo spettacolo domenicale con musica Anni ’90, luminarie, fuochi pirotecnici, Sante Messe, cerimonia dello Scapolare e solenne processione conclusiva della domenica sera con la venerata Statua della Vergine di Monte Carmelo.