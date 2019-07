Ittierre, Emilio Izzo denunciato per diffamazione dai commissari

«Sono accerchiato dai poteri forti, perchè i poteri forti sono da me stanati! Ma siamo sulla strada giusta, mi temono ed usano il loro potere per intimorirmi ed isolarmi! Ma i conti li faranno con me e con chi vorrà essermi vicino!

I commissari del concordato ex Ittierre, per intenderci quelli che da anni dovrebbero vendere la merce per dare il dovuto agli ex lavoratori, per capirci quelli che noi manteniamo con la vendita e non solo, mi hanno denunciato, or ora sono di ritorno dalla procura presso il tribunale di Isernia!»: è così che, con un suo post su Facebook, Emilio Izzo, portavoce del Comitato Lavoro e dignità, in difesa degli exdipendenti Ittierre, ha dato la notizia dell’avvio di un procedimento giudiziario, per diffamazione a mezzo stampa, avviato contro di lui. In giornata il suo avvocato, Oreste Scurti, si recherà in Procura per chiedere notizie sul procedimento, seguiranno aggiornamenti.