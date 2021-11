“Itinerari gastronomici tra natura e tradizione”, corso organizzato dalla Ierpof Molise

“Itinerari gastronomici tra natura e tradizione”: è questo il titolo del corso di cucina per non vedenti e ipovedenti organizzato dalla Ierpof Molise (il coordinatore regionale della Onlus è Enzo Chiovitti). Il corso si svolgerà giovedì 11 novembre presso il ristorante Sesto Senso a Campobasso (in via XXIV Maggio) e prenderà il via a partire dalle ore 15. I seminari sono rivolti a insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, educatori, assistenti sociali, insegnanti di sostegno, tutor dell’apprendimento, logopedisti, psicologi, pedagogisti, studenti universitari, congiunti di non vedenti e ipovedenti, addetti all’assistenza e al volontariato, operatori del turismo e dei servizi.