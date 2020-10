Italiani di Triathlon medio 2020, c’è anche il molisano Salvatore Mignogna

C’è anche il molisano Salvatore Mignogna tra i partecipanti agli italiani di Triathlon medio 2020 che si svolge oggi, sabato 10 ottobre, in Puglia, a Savelletri di Fasano. Tra i 578 uomini e le 96 donne anche Salvatore Mignogna in lizza per la conquista dei titoli tricolore assoluti e di categoria di specialità. Per quanto riguarda gli Italiani di triathlon medio, i percorsi sono quelli canonici: 1.900 metri di nuoto su due giri nell’acqua cristallina di Cala Masciola, la spiaggia di Borgo Egnazia. 90K di bici su un percorso che inizia dalla costa brindisina di Savelletri per poi proseguire nell’entroterra della Valle d’Itria, ricca di fascino e tradizione e impreziosita dai caratteristici trulli pugliesi, patrimonio mondiale dell’umanità. 21K di corsa con un tracciato multilap da percorrere tre volte: si costeggerà il mare cristallino di Savelletri, per poi passare da San Domenico Golf e Borgo Egnazia, attraversando la campagna tra gli ulivi secolari e raggiungendo il sito archeologico di Egnazia, prima di arrivare al traguardo di Cala Masciola.