Italia Viva nomina i coordinatori regionali: per il Molise l’onorevole Occhionero e l’ex sindaco D’Ambrosio

Italia Viva ha nominato i coordinatori regionali. Una modifica dello statuto che, a un anno e mezzo dalla nascita del partito, porta ogni regione italiana ad avere due persone di sesso diverso ad assumere la carica di coordinare il partito di Renzi.

In Molise la carica è andata alla parlamentare, capogruppo alla commissione difesa, Giuseppina Occhionero che da subito si è messa al servizio del partito a Roma e sul territorio in tutte le commissioni di cui fa parte e negli organismi di partito a ogni livello. L’ uomo che insieme a lei coordinerà il partito è Donato D’Ambrosio, tra i primi tesserati in Molise e con esperienza amministrativa come sindaco e consigliere provinciale.

“La nomina dei coordinatori e degli incarichi di vertice consentiranno un maggiore radicamento sul territorio- dichiarano Ettore Rosato e Teresa Bellanova- in questo anno e mezzo abbiamo avuto modo di accogliere nella nostra comunità un numero sempre maggiore di iscritti, simpatizzanti e amministratori; una crescita che oggi ci consente di lavorare ancora al meglio per dare il nostro contributo al Paese nel superare questa difficile fase di emergenza sanitaria, economica e sociale”.