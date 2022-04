Italia Viva fa l’occhiolino al Centrodestra, al via l’alleanza anche in Molise?

Elezioni regionali, prepariamoci ad un’alleanza di Centrodestra aperta a Italia Viva ed a liste civiche. La notizia che arriva dalla lontana Genova fissa i paletti per le alleanze future anche in Molise. Il fatto nuovo è il sostegno che Italia Viva darà al Centrodestra nelle prossime elezioni comunali di Genova. Sembra un fatto locale, ma non è così. Genova è una delle città più grandi d’Italia e se Renzi ha fatto una scelta di campo è matematicamente sicuro che la porterà avanti anche ai prossimi appuntamenti elettorali, tra cui il Molise. Così la scelta di Renzi di scaricare Pd e Cinque Stelle non può essere sottovalutata. Tante le ripercussioni in Molise, se pensiamo che attualmente Italia Viva ha una parlamentare molisana, quella Giuseppina Occhionero, che, anch’essa, ha tagliato i ponti con una sinistra che l’aveva comunque eletta. Quella della Occhionero è una presenza palpabile e ufficiale, ma con Italia Viva, non dimentichiamolo, ha ottimi rapporti Aldo Patriciello che per il momento resta dietro le quinte. L’europarlamentare di Forza Italia accolse in Molise il presidente del partito, Ettore Rosato, invitandolo a pranzo, ma poco dopo fu anche presente in prima fila a Termoli, alla visita in Molise dell’ex presidente del consiglio, venuto a presentare il suo libro, Controcorrente. Insomma ottimi rapporti tra i due e possibili sviluppi di un’alleanza, tra Italia Viva, Forza Italia e Centrodestra, anche in Molise. A Termoli in prima fila, con Patriciello, c’erano anche Vincenzo Cotugno e Gianluca Cefaratti. I due, ex Orgoglio Molise, vengono indicati a loro volta come promotori di una lista di appoggio al Centrodestra, coalizione che, al momento, sembra ancora alla ricerca di un candidato presidente. Di nomi se ne fanno tanti, ma quello che sta ritornando prepotentemente in auge è proprio il nome di Donato Toma che, si è riproposto alla maggioranza come il candidato che ha fatto vincere il Centrodestra, contro ogni pronostico, nel 2018. Insomma giochi ancora aperti, ma il fatto nuovo è la scelta di campo di Italia Viva.