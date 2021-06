Italia Viva, Ettore Rosato a Isernia e Campobasso

Ettore Rosato, Vicepresidente della Camera e Presidente di Italia Viva, incontra i territori. Venerdì sarà in Molise: la mattina in provincia di Isernia, dove visiterà alcune aziende locali del settore automotive e tessile. Alle 11.15 all’Hotel Europa Rosato incontrerà la stampa assieme alla deputata e coordinatrice regionale Giuseppina Occhionero e il coordinatore regionale Donato D’Ambrosio, un’occasione per parlare delle imminenti elezioni amministrative che toccheranno anche la città di Isernia. La visita proseguirà nel pomeriggio a Campobasso dove il Presidente di Italia Viva visiterà alcune aziende del settore agroalimentare.