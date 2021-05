Italia Viva e Azione, continua il percorso di avvicinamento alle comunali di Isernia

Nelle scorse ore si sono incontrati i partiti di Italia Viva e Azione, all’incontro erano presenti i due coordinatori regionali Donato D’Ambrosio per i renziani e Luigi Valente per il partito di Calenda, accompagnati dai Comitati isernini guidati da Francesca Scarabeo di Azione e da Giulia Di Silvestro e Francesco Lombardi di Italia Viva. Nel confronto è emersa una chiara intesa per il futuro di Isernia, proponendo idee innovative per una città piena di storia e di risorse, ma anche essere centrale nello sviluppo dell’ intera regione. Parole d’ordine di questo progetto politico, che è aperto a chiunque voglia dialogare con i due partiti per la creazione di un comune programma elettorale: riformismo e innovazione. La sfida in Molise parte proprio da queste elezioni amministrative, che potranno essere la culla di questa nuova intesa che vuole essere in grado di rilanciare i territori nell’ottica della buona politica.