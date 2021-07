Italia in semifinale, caroselli di auto e gente in strada in Molise

Una strepitosa Italia è riuscita ad avere la meglio nei Quarti di finale dei campionati Europei del Belgio. Gli Azzurri si sono imposti per 2-1 grazie alle reti di Barella e Insigne e sono volati in semifinale dove incontreranno le furie rosse della Spagna. Una Nazionale, quella guidata da Mancini, che sta stupendo per gioco e carattere ed è ormai entrata nelle simpatie di tutta Italia. Subito dopo il successo di questa sera, sono partiti i festeggiamenti in tutte le città italiane. Caroselli di auto anche a Campobasso con tanti tifosi che sono scesi in strada per il giusto tributo alla squadra di Mancini che adesso inizia a far sognare realmente il popolo italiano.

Festa grande anche a Termoli per la vittoria degli Azzurri.

IL VIDEO IN ALTO