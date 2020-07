Italia Coast to coast, l’impresa del molisano Davide Mancini

Davide Mancini, 25 anni, originario di Miranda (Isernia), ora vive e lavora a Roma. Atleta specializzato nell'ultracycling ovvero una specialità del ciclismo che consiste nel gareggiare sulle lunghe distanze. Davide è reduce da una vera e propria impresa sportiva che lo ha portato ad attraversare il "cuore" dell'Italia coast to coast. E' partito alle 4 del mattino di sabato (4a luglio) da Ostia per farvi ritorno 30 ore dopo una pedalata ininterrotta a bordo della sua "Nuvola Bianca" ovvero la bicicletta che è stata la sua unica e fedele compagna di viaggio attraverso sconfinate pianure e i valichi della catena montuosa degli Appennini toccando bene 4 regioni italiane (Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo). Una maratona solitaria di 685 chilometri per la quale, oltre alla preparazione fisica, occorre avere un temperamento d'acciaio e una volontà ferrea. Lo abbiamo intervistato per farci raccontare questa bellissima avventura e conoscere i futuri obiettivi.