Italia Campione d’Europa, tutti i retroscena assieme al CalcioCavallo FC Molise

Gioia, esultanza, piazze gremite e voglia di festeggiare ancora. Non si esaurisce la felicità per la vittoria degli Europei 2020 da parte degli Azzurri di Mister Mancini. Come promesso commentiamo la partita e tutte le emozioni successive assieme al team di CalcioCavallo FC Molise in una diretta a metà tra il Molise, Londra e un accenno anche a Milano. Senza trascurare il (mancato) flairplay degli inglesi che vorrebbero tanto rigiocare la partita. Una live “fuori dagli schemi” con il presidente Matteo in diretta da Milano, dall’ombelico del mondo di Jelsi Mario e da Londra Stefano e Andrea. Sugli schermi il momento della premiazione e la notte magica di Termoli sulle note della quale il team di CalcioCavallo si è esibito in un coro degno dello stadio. E ancora il focus sulla nascita dell’associazione, il prossimo appuntamento dal vivo a Termoli per una amichevole che vedrà riuniti appassionati di calcio di tutta Italia. Un team giovane e divertente appassionato di calcio ma soprattutto del Molise.

