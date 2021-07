Italia Campione d’Europa, e in Molise la notte diventa magica (FOTO E VIDEO)

Novanta minuti regolari, la paura dei supplementari e la gioia esplosa alla fine dei rigori. “Notti magiche” anche in Molise. Festa grande nelle piazze di Campobasso, Termoli e Isernia per la vittoria dell’Italia che sale sul tetto dell’Europa. La festa è esplosa in tutto il Molise per una vittoria che entra di diritto nella storia. Erano 53 anni che l’Italia non vinceva gli Europei di calcio, una vittoria che diventa ancora più dolce dopo lo stop dovuto al Covid. Piazze gremite di tifosi, esultanza, bandiere e cori da stadio per una medaglia d’oro che è stata festeggiata fino a tarda notte.

