“Italexit con Paragone” in Procura ad Isernia per denunciare Draghi e i suoi ministri

L’appuntamento è per l’11 febbraio davanti alla sede del Tribunale a partire dalle 10 per manifestare contro il green pass e l’obbligo vaccinale

Italexit con “Paragone Molise” informa della consegna delle denunce in Procura, a Isernia, contro il Presidente del Consiglio Draghi e i suoi ministri, redatte dall’Avvocato Marco Mori del Foro di Genova.

L’appuntamento è per l’11 febbraio davanti alla sede del Tribunale di Isernia, a partire dalle 10. I denuncianti stigmatizzano tra le altre, le gravi, aberranti sanzioni imposte con il ricatto vaccinale ai lavoratori. Partendo dai sanitari, continuando con l’imposizione del green pass e infine con la vaccinazione obbligatoria imposta dai 50enni in su. Tra i principali punti dell’esposto, un ordinamento utilizzato legiferando attraverso l’arma del ricatto, imponendo sanzioni che di per sé offendono e ledono la dignità umana, come il divieto di lavorare. La stessa sanzione penale, anche qualora comportasse il carcere, risulterebbe più umana del divieto di lavorare in sé, laddove si consideri che in carcere è garantito al detenuto vitto e alloggio.

Il divieto al lavoro, incidendo invece sulla stessa possibilità di sopravvivere di un individuo, equivale nei fatti ad una sorta di pena di morte indiretta, o si cede al ricatto o non si può sopravvivere. Per opporsi a questa deriva antidemocratica, i molisani aderenti si uniscono alle migliaia di italiani nella specifica denuncia.