It-Alert, il 19 settembre il primo test in Molise del sistema di allarme anti-catastrofi

I cittadini presenti sul territorio riceveranno un messaggio sui propri cellulari dalla Protezione Civile che li avviserà di trovarsi nell’area coinvolta dall’evento: basterà prenderne visione e compilare un questionario anonimo: la procedura diventerà operativa da febbraio 2024

Il 19 settembre prossimo, alle 12, i cittadini presenti sul territorio del Molise riceveranno sui propri telefoni cellulari un messaggio con un suono differente da quelli abituali. Si tratta della sperimentazione del sistema di allarme pubblico nazionale, denominato IT-alert e promosso dal Dipartimento Nazionale Protezione Civile per l’informazione diretta alla popolazione, che dirama ai telefoni cellulari presenti in una determinata area geografica messaggi utili in caso di gravi emergenze o catastrofi imminenti o in corso. Il messaggio è solo un test. I cittadini dovranno esclusivamente prendere visione del messaggio e compilare un questionario che sarà in forma assolutamente anonima.

Il sistema e tutte le sue funzionalità sono stati illustrati oggi, martedì 5 settembre, nella sala del Parlamentino della giunta regionale in via Genova a Campobasso, dal governatore, Francesco Roberti; dai Prefetti di Campobasso e Isernia, Michela Lattarulo e Franca Tancredi (rappresentata da una delegata); dal direttore del Servizio di Protezione Civile, Claudio Iocca e dai funzionari dello stesso servizio, Antonio Cardillo e Mario Spidalieri collegati in videoconferenza con alcuni sindaci che hanno potuto interagire e porre domande.

Il sistema sarà operativo al termine della sperimentazione, ovvero da febbraio 2024, e sarà impiegato per le seguenti tipologie di rischio nel campo della protezione civile, previste al momento dalla Direttiva del 7 febbraio 2023: maremoto generato da un sisma; collasso di una grande diga (superiore a 15 m di sbarramento e nel Molise ce ne sono 8); attività vulcanica (Vesuvio, Campi Flegrei, Vulcano, Stromboli); incidenti nucleari o situazione di emergenza radiologica;

incidenti rilevanti in stabilimenti soggetti al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 (Direttiva Seveso) e precipitazioni intense (attraverso l’osservazione radar).

Tenendo presente che i cittadini molisani nei giorni 12, 14 e 26 settembre, quando la sperimentazione coinvolgerà rispettivamente Campania, Puglia e Abruzzo, regioni limitrofe, potrebbero ricevere messaggi, il test del giorno 19 servirà esclusivamente a far conoscere IT-alert come nuovo ed aggiuntivo sistema di allarme pubblico che, in caso di gravi emergenze dei tipi già specificati, potrebbe raggiungere i cittadini nei territori interessati. In questa fase di test non si entra nel dettaglio dei rischi e dei comportamenti da tenere né vengono inviati messaggi reali, si tratta unicamente di una sperimentazione. L’invio del messaggio di test è necessario a consentire ai cittadini di identificare il suono del messaggio e la sua formulazione visiva.