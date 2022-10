Istruzione e merito

di Sergio Genovese

Chi mi conosce sa che ho avuto sempre un istintivo sentimento di refrattarietà nei confronti della politica e che nell’urna comunque non è mai mancato il mio voto al centro sinistra, salvo casi eccezionali giustificati da vincoli di amicizia fraterna. La premessa non ha lo scopo di promuovere un pernicioso auto incensarsi ma serve solo per far capire che i concetti sviluppati appresso non sono macchiati da compiti, o peggio ancora, da ordini di scuderia. Rispetto alla decisione di aggiungere il sostantivo merito alla denominazione del Ministero della Pubblica Istruzione, si è scatenato il solito putiferio lanciato, colpevolmente, da tutta la nomenclatura post comunista che ancora non si allontana dal simulacro del “sei politico” che a mio parere tanti danni ha procurato alle Scuole. Ho sentito studiosi accademici e alcuni politici circensi, sostenere a spada tratta che la Scuola non deve fare selezione ma deve includere. Che significa? La protervia di una ideologia fideista probabilmente ha bagnato le polveri delle meningi degli altolocati specialisti, che gonfiandosi ugole e petto, hanno sostenuto che l’apprendimento non può essere appannaggio dei ricchi. Da Montenero di Bisaccia è arrivata, potente, la chiosa del “che ci azzecca” che nel caso di specie è pertinente, eccome. Si confondono i 740 con le attitudini dei ragazzi che sono elevate o meno pronunciate fuori dal tenore economico di appartenenza. In quarantacinque anni di scuola, da addetto ai lavori, ho conosciuto migliaia di studenti che provenienti da famiglie socialmente deboli, hanno raggiunto successi formativi di eccellenza. Quindi di cosa si parla? Perché scandalizzarsi se la scuola come la vita ha un cablaggio selettivo? Perché non fare una distinzione tra chi studia e prende a cuore la sua crescita e chi invece nonostante petulanti e ripetute sollecitazioni in cui vengono messe in campo tutte le teorie pedagogiche, non apre mai la pagina di un libro? Non si deve fare una differenza tra il primo biotipo di studente ed il secondo? Che insegnamento di vita morale daremmo al ragazzo che non studiando approda al diploma senza averlo meritato? Ma perché il merito inficerebbe la inclusione? Basta un sostantivo per annullare lo sforzo che tutte le Scuole Italiane hanno portato a compimento unendo sul serio tra i banchi razze, disagi di ogni genere e qualsiasi addentellato che non favorisse la inclusione. La reazione a catena scatenata da tutto l’apparato che vive ancora di slogan abbondantemente superati dal corso della storia, è stata davvero fuori posto visto che sui social, mi dicono, si è scritto di tutto e di più. Dalle allocuzioni in libertà è emerso che una comunità educativa non è nel potere di riconoscere un merito e allo stesso tempo un demerito. Sembra davvero una bestemmia sociale ma sopratutto morale. Negli ultimi esami di stato i promossi si sono avvicinati alla percentuale del 99 per cento. La realtà di una Scuola che per guadagnar iscritti si mostra alla utenza assai indulgente è una prassi che ha indebolito le fondamenta di un luogo che dovrebbe sprigionare a getto continuo esempi di bene e non di male. Allora occupiamoci di segnalare, per esempio, che nessuno degli eletti né tantomeno il capo del governo Meloni, ha parlato del dramma dell’alcol e della droga, rimaniamo concentrati sulla attività del nuovo Ministro. Restiamo attenti a capire se sarà all’altezza del compito pur non avendo avuto il suffragio dei suoi elettori. Mi sembrano queste argomentazioni un po’ più importanti di un sostantivo che né mette né toglie materia all’universo difficile ma affascinante dell’apprendimento spesso disarcionato dalla voglia di modernismo messo in campo anche quando era giusto affidarsi alla passata storia della Scuola Italiana il cui modello era invidiato da tutto il mondo. Superiamo definitivamente tutta la enfasi sulla digitalizzazione che per molti è la linea di demarcazione tra il prima e il dopo. Nessuno si è accorto che il prima a volte era meglio del dopo ma per questo ci vorrà lo spazio un altro articolo.