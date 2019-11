“Istruttore amministrativo”. Elenco ammessi alla prova orale

Campobasso. Concorso pubblico per esami per 3 posti con rapporto di lavoro part time al 50%

Il Comune di Campobasso ha reso noto l’elenco dei candidati ammessi alla prova orale del concorso pubblico per esami per n. 3 posti di “Istruttore Amministrativo” cat. C a tempo parziale al 50%. I candidati non ammessi alla prova orale riceveranno apposita comunicazione mediatante raccomandata a/r o pec con indicazione del punteggio conseguito alla prova scritta.

La prova orale si terrà nei giorni 5 e 6 dicembre presso la Sala Civica del palazzo di Città in piazza Vittorio Emanuele II n. 29. I candidati ammessi a sostenere la prova orale verranno convocati mediante raccomandate a/r o pec agli indirizzi indicati come recapito con l’indicazione del giorno e l’orario fissati per la rispettiva prova.